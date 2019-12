JUVENTUS PARATICI DE LIGT MANDZUKIC / Il CFO della Juventus Fabio Paratici ha parlato alla 'Rai' pochi minuti prima della gara contro la Lazio, ch assegnerà il primo trofeo stagionale. Il dirigente dei bianconeri si è soffermato sulle scelte di formazione di Sarri, con la quarta bocciatura consecutiva per de Ligt e di mercato con la cessione ormai imminente di Mandzukic.

Si parte però dalla partita: "E' il primo trofeo stagionale, in una bella cornice di pubblico.

Calciomercato Juventus, Paratici: "Per Mandzukic siamo ai dettagli"

Tridente sì e de Ligt no? Ha scelto il mister, una formazione che nelle ultime partite ha fatto molto bene, speriamo di continuare così".

Inevitabile parlare della cessione di Mandzukic, in procinto di trasferirsi in Qatar all'Al-Duhail: "Siamo ai dettagli, non è ancora definito totalmente: Mario è un Qatar, è stato un grande calciatore e una grande persona. Siamo felici che è stato con noi e speriamo che, se si concluderà la trattativa, sia felice lì".

