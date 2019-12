JUVENTUS LAZIO DE LIGT / Titolare inamovibile fino a qualche settimana fa, poi la sparizione: per Matthijs de Ligt arriva la quarta panchina consecutiva con Demiral schierato nell'undici iniziale da Maurizio Sarri anche contro la Lazio nella Supercoppa italiana in programma a Ryad tra pochi minuti. Un'esclusione destinata a fare discutere perché arriva dopo altre tre registrate tra campionato e Champions League: neanche contro il Bayer Leverkusen per un problema fisico, in panchina nella gara successiva contro l'Udinese (entrato in campo poi nel quarto d'ora finale), tra le riserve anche mercoledì nell'anticipo con la Sampdoria.

Sembrava una scelta che potesse anticipare il ritorno in campo da titolare oggi contro la Lazio ed, invece, Sarri ha scelto ancora una volta Demiral.

Juventus-Lazio, esclusione de Ligt: olandese bocciato

La panchina di oggi accende il dibattito intorno a de Ligt, acquisto più caro del calciomercato bianconero, acquistato per circa 80 milioni di euro. Costretto ad abbreviare i tempi di adattamento per l'infortunio di Chiellini, a causa del quale è stato praticamente sempre o quasi schierato titolare fino all'11 dicembre, l'ex Ajax non ha sempre fornito prestazioni soddisfacenti anche se nelle ultime settimane sembrava aver imboccato la strada della crescita. Ed invece sono arrivate quattro esclusioni di fila che hanno acceso l'interrogativo sul suo conto: scelte dettate semplicemente dal momento di forma o vera e propria bocciatura?

