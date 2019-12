Calciomercato Genoa, Ballardini per il dopo Thiago Motta

p>CALCIOMERCATO GENOA THIAGO MOTTA BALLARDINI / La pesantissima sconfitta di ieri rimediata a San Siro contro l'ha segnato il destino dial Una vera e propria scommessa persa dal presidente ligure Preziosi che è alla caccia del sostituto adatto che possa prendere in corsa la squadra per tirarla fuori dalle sabbie mobili del momento. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

Stando a quanto sottolineato da 'Sky Sport' il patron del Genoa starebbe optando per il ritorno di Davide Ballardini. Una mossa che avrebbe del clamoroso visti anche gli innumerevoli trascorsi passati dell'ex tecnico rossoblù. Ballardini infatti ha già allenato i liguri nel 2010, nel 2013 e nel 2017 con fortune alterne. Sullo sfondo l'alternativa è sempre Diego Lopez.

