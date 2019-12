SERIE A PARMA BRESCIA LECCE BOLOGNA / Nei match pomeridiani delle ore 15 per la 17esima giornata di Serie A, successo pesante in chiave salvezza per il Bologna, che passa per 3-2 a Lecce: a lungo dominio rossoblu' con doppietta di Orsolini e rete di Soriano, Babacar e Farias nel finale quasi realizzano un'incredibile rimonta. Per Mihajlovic è la terza vittoria nelle ultime quattro gare, gli emiliani allungano sulla zona calda.

PARMA-BRESCIA 1-1 - 72' Balotelli (B), 92' Grassi (P)

LECCE-BOLOGNA 2-3 - 43', 66' Orsolini (B), 56' Soriano (B), 85' Babacar (L), 92' Farias (L)

CLASSIFICA: Inter 42*, Juventus 42*, Lazio 36, Roma 35*, Atalanta 31*, Cagliari 29*, Parma 25*, Bologna 22*, Napoli 21, Milan 21*, Torino 21*, Sassuolo 19, Verona 19, Udinese 18*, Fiorentina 17*, Lecce* 15, Sampdoria 15*, Brescia* 14, Spal 12*, Genoa 11*

*Una partita in più