SUPERCOPPA ITALIANA JUVENTUS LAZIO / Tutto pronto per il calcio d’inizio della Supercoppa italiana.

Allo stadio di Riyad in Arabia Saudita che ospita la finale trainiziano ad arrivare i primi tifosi, soprattutto quelli locali, che per l'occasione hanno indossato sciarpe e bandiere biancocelesti e bianconere. Clima di festa e grande entusiasmo nell'aria: per la prima volta anche le donne nel Paese che ospita la competizione possono assistere ad una partita di calcio.