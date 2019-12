CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER KULUSEVSKI TONALI PARMA BRESCIA / Juventus e Inter concludono il 2019 al comando della classifica, appaiate a quota 42. Ma se la sfida in campo, per ora, è ferma per la pausa natalizia, con i bianconeri impegnati oggi in Supercoppa contro la Lazio, fuori dal campo il duello continua eccome.

In vista del calciomercato di gennaio, e non solo, la lotta proseguirà su numerosi giocatori.

Calciomercato Juventus e Inter, le ultime su Kulusevski e Tonali

Scout delle due squadre presenti al 'Tardini' per Parma-Brescia, secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', per Kulusevski e Tonali, da tempo nel mirino di entrambe. Sullo svedese, in vantaggio i nerazzurri, che intendono provare a chiudere subito e hanno avviato i discorsi con Parma e Atalanta per trovare un accordo. Marotta vuole bruciare i bianconeri, ma al tempo stesso Paratici e soci sembrano in vantaggio per Tonali, per il quale l'operazione potrebbe essere chiusa per giugno con l'inserimento di contropartite.

