Atalanta-Milan, la rabbia dei tifosi sul web: "Indegni!"

ATALANTA MILAN INDEGNI / Il Milan ha vissuto oggi pomeriggio uno dei peggiori momenti della sua storia ultracentenaria, arrivando ad appena un gol subito dal subire la sconfitta esterna più pesante mai registrata. Il 5-0 con l'Atalanta cancella le sensazioni positive delle ultime settimane (i rossoneri erano reduci da due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare), e sui social si è scatenata la rabbia dei tifosi.

Atalanta-Milan, i tifosi insorgono: "Niente vacanze, tutti in ritiro!"

A pochi minuti dal fischio finale della sfida dell'Gewiss Stadium, tra le tendenze Twitter in Italia è apparso l'aggettivo "indegni", utilizzato da centinaia di utenti per definire la prova dei calciatori a disposizione di Pioli. Alcuni esempi sono visibili in basso, ma l'indignazione dei sostenitori milanisti ha invaso il web.

