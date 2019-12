PAGELLE E TABELLINO LECCE-BOLOGNA: i voti del primo tempo

VOTI PRIMO TEMPO LECCE BOLOGNA / Felsinei in vantaggio meritatamente alla fine dei primi 45' con il gol di Orsolini quasi allo scadere. Eppure la squadra di Mihajlovic era già arrivata più volte alla conclusione senza trovare fortuna, un po' per le belle parate di Gabriel, un po' per l'imprecisione dei suoi attaccanti. Male Lucioni, messo spesso in difficoltà da Palacio e Sansone. Non bene anche il resto della squadra leccese, che dalle parti di Skorupski si affaccia poche volte ad eccezione del bel tiro di Babacar finito in rete ma annullato per giusta posizione di fuorigioco dello stesso attaccante.

LECCE

Gabriel 7 -

Rispoli 6 -

Lucioni 5 -

Rossettini 6 -

Calderoni 5 -

Tabanelli 5,5 -

Tachtsidis 5 -

Petriccione 5,5 -

Mancosu 5,5 -

Babacar 6 -

Falco 5,5 -

All.

Liverani 5,5 -

BOLOGNA

Skorupski 6 -

Mbaye 6 -

Tomiyasu 6,5 -

Bani 6 -

Denswil 6 -

Medel 5,5 -

Poli 6 -

Orsolini 7 -

Soriano 6 -

Sansone 6,5 -

Palacio 6,5 -

All. Mihajlovic 6,5 -

Arbitro: Abisso 6 -

TABELLINO

LECCE-BOLOGNA 0-1

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar, Falco. A disposizione: Donati, Dell'Orco, Riccardi, Vera, Shakhov, Maselli, Dubickas, Lo Faso, La Mantia, Farias, Vigorito, Bleve. All.: Liverani.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Bani, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. A disposizione: Paz, Corbo, Svanberg, Schouten, Destro, Santander, Skov Olsen, da Costa, Sarr. All.: Mihajlovic.

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. di Palermo)

Marcatori: 43' Orsolini (B)

Ammoniti: 40' Medel (B), 40' Tachtsidis (L), 44' Mbaye (B)

Espulsi: