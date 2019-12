CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC PAQUETA PSG TODIBO / Intervistato dopo il bruttissimo tonfo di Bergamo, Zvonimir Boban ha annunciato interventi sul mercato per il Milan. In questo senso, i rossoneri restano in attesa di una risposta definitiva da parte di Zlatan Ibrahimovic, che tarda però ad arrivare. Come riportato da 'Sky Sport', l'attaccante svedese non ha ancora dato il segnale che la dirigenza si aspetta. Le condizioni offerte sono di un contratto di sei mesi con un rinnovo di dodici mesi in caso di qualificazione in Champions League, al momento però lontanissima. Tutto si deciderà nei prossimi giorni, quando dovrebbe arrivare la decisione del 38enne.

Per quanto riguarda la difesa il Milan insiste per Todibo, individuato come il rinforzo ideale da affiancare a Romagnoli. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, però, Valverde vorrebbe trattenere il difensore francese e per convincere il Barcellona servirà un'offerta piuttosto importante di circa 20/25 milioni di euro. Infine, 'Sky Sport' riferisce anche di una trattativa ben avviata con il PSG per la cessione di Paqueta. Leonardo vorrebbe riportarlo con sé a Parigi e non è escluso che il 22enne possa lasciare i rossoneri già a gennaio. Il club parigino fa sul serio. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.

