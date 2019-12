CALCIOMERCATO MILAN BOBAN / Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la brutta sconfitta con l’Atalanta: “Non ci aspettavamo, dopo un mese e mezzo di miglioramenti, questa prestazione. In campo c’è stata una sola squadra, fa molto male: è stato imbarazzante, il Milan non può essere questo, abbiamo giocato diverse gare su un livello diverso.

Quanto accaduto oggi deve farci pensare tanto”.

Atalanta-Milan, Boban: "In sei mesi non si rifà il Milan di Berlusconi"

GIOCATORI – “Difficile parlare dei singoli, oggi è stato un problema generale”.

MERCATO – “Cercheremo di fare il nostro meglio in base alle nostre potenzialità. Dobbiamo, certamente, migliorare la squadra in certe posizioni. Ora bisogna reagire”.

MOMENTO – “Perdere fa sempre male, vorremmo essere subito competitivi, a volte mi piacerebbe essere in campo da calciatore. Non pensiamo che in sei mesi si possa rifare il Milan di Berlusconi, ma ci devono essere miglioramenti. Non sarà un bel Natale per noi”.

