CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC PIOLI / Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la pesante sconfitta in casa dell’Atalanta: “Non possiamo essere questi, ma le responsabilità per la gara di oggi sono nostre, ci sono nostri demeriti. Dobbiamo lavorare ancora tanto”.

ATTEGGIAMENTO – “Andavano gestiti in maniera diversa i primi 20 minuti, siamo entrati in campo con poca lucidità e determinazione inferiore. Sbagliando l’approccio, poi diventa difficile rimediare. L’Atalanta come qualità e intensità non è seconda a nessuno in Italia.

La prestazione è gravemente insufficiente”.

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-MILAN: Ilicic-Gomez da favola, Musacchio-Kessie che incubo

Atalanta-Milan, Pioli: "Non possiamo essere questi"

MERCATO – “Manca un giocatore di personalità? Quando hai una squadra molto giovane è complicato stare in partita nelle difficoltà. M’aspettavo una reazione nella ripresa, che è stata peggiore del primo tempo, ed era difficile. La società sa le valutazioni che sto facendo, vedremo cosa accadrà durante il mercato”.

IBRAHIMOVIC – “Dovete parlarne con la dirigenza, ho già detto che è un campione, che alzerebbe la competitività del gruppo anche durante gli allenamenti, aiutandoci nel preparare meglio le partite”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Mandzukic in Qatar: visite mediche in corso. Le cifre dell'affare

Roma, rivoluzione a gennaio: nuovo nome per la difesa