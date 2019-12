ATALANTA MILAN GASPERINI / Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto dopo la grande vittoria sul Milan ai microfoni di ‘DAZN’: “Salto? Non potevo rifiutarmi dopo l’invito dei tifosi. Chiudiamo un 2019 straordinario, ora ci godiamo il Natale e poi ci prepareremo al 2020 con tanti begli impegni”.

Atalanta-Milan, Gasperini: "Ricevo tanti complimenti, ma guardate i giocatori"

PARTITA – “Oggi è andata bene dall’inizio, la sconfitta con il Bologna bruciava ancora molto.

C’era qualche strascico dopo la Champions, qualche infortunio”.

GIOCATORI – “Ricevo molti complimenti, ma bisogna guardare a quello che fanno questi calciatori, sono incredibili e tanti di loro potrebbero giocare tra le big”.

OBIETTIVI – “Il chiodo fisso era superare il turno in Champions. Vogliamo restare in Europa, se fosse nuovamente la Champions ci piacerebbe, ma è difficile: Juve e Inter sono inarrivabili, Lazio e Roma vanno forte. Vedremo in primavera. L’Europa, però, può essere una costante per questo club: l'idea è questa”.

