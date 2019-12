CALCIOMERCATO ESTERO GIOCATORI IN SCADENZA 2020 / Mancano pochi giorni alla fine del 2019 ma soprattutto all'inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato datata 2 gennaio, che fino alle 20:00 del 31 determinerà i trasferimenti resi ufficiali dal deposito dei nuovi contratti in Lega. Trattative, accordi, prestiti, cessioni: la grande macchina del mercato è già operativa da settimane in realtà, perché all'appuntamento con l'apertura ufficiale è bene non farsi cogliere impreparati o, nella peggiore delle ipotesi, in ritardo. A fare gola saranno ancora una volta i giocatori in scadenza di contratto nel 2020, soprattutto quei big all'estero che potrebbero scegliere l'Italia come destinazione per una nuova sfida o per un ritorno di fiamma.

GIOCATORI IN SCADENZA 2020, IN PREMIER FA GOLA ERIKSEN

Su tutti non può che spiccare Christian Eriksen, trequartista del Tottenham con qualche panchina di troppo sul groppone in questa stagione. Soprattutto in campionato, dove gli Spurs sono impegnati in una rimonta ai piani alti della classifica dopo un avvio disastroso costato la panchina a Pochettino. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2020 ed il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 50 milioni di euro, comunque in calo dopo l'impennata degli ultimi mesi della scorsa stagione. Il presidente del Tottenham Levy ha recentemente dichiarato che il futuro del centrocampista dipende solo dalla sua volontà. Cosa deciderà Eriksen? La Juventus segue il danese già da molto tempo, ma Paratici non avrebbe la minima intenzione di mettere sul piatto una cifra che possa anche solo avvicinarsi a 50 milioni. Meglio aspettare e provare un altro grande colpo a paramtero zero, anche se il Real Madrid rappresenta un pericolo concreto per i bianconeri. E la capitale spagnola potrebbe anche essere la meta preferita dal calciatore.

Nel Tottenham è in scadenza anche il difensore Vertonghen, che però sarebbe vicino al rinnovo. Importanti le dichiarazioni in merito ai due giocatori rilasciate da Mourinho: "Fossi in Eriksen e Vertonghen resterei".

GIOCATORI IN SCADENZA 2020, IN CASA CHELSEA PEZZI PREGIATI IN USCITA

Ha recentemente dichiarato di non pensare troppo al rinnovo per non perdere la concentrazione in campo. Del resto di questo ne sta già parlando l'agente col Chelsea e da parte del brasiliano non mancherebbe la voglia di prolungare la sua avventura in maglia Blues. Parole di rito o verità quelle di Willian? La sua permenenza a Londra potrebbe essere giunta al capolinea col contratto in scadenza a giugno, anche se le parti lavorano sulla possibilità di un rinnovo comunque non troppo scontato. Il giocatore ha infatti 31 anni e il club potrebbe pensare di puntare su talenti più giovani, lasciando quindi via libera all'ex Shakhtar e Anzhi. Su di lui? Manco a dirlo le attenzioni più concrete sembrano quelle della Juventus, anche perchè il giocatore piace molto a Sarri. Restando in casa Chelsea, lui vuole Antonio Conte, ma il tecnico dell'Inter vorrà Olivier Giroud? L'attaccante potrebbe finire all'Inter già a gennaio come rinforzo per far tirare il fiato al gigante Lukaku. Ma il Bordeaux, interessato, potrebbe spaventare la società del presidente Zhang che però può contare sulla volontà del giocatore di ritrovare Conte come allenatore nell'anno che porta agli Europei. La punta 33enne in scadenza potrebbe costare circa 5 milioni adesso.

Il 30 giugno 2020 potrebbe anche essere l'ultimo giorno da giocatore del Chelsea di Pedro che in cuor suo ha un sogno: tornare al Barcellona, club con cui ha vinto tutto sia a livello nazionale che internazionale. Il suo desiderio rimane però molto difficile, come ha confessato lo stesso giocatore negli ultimi tempi.

CALCIATORI IN SCADENZA 2020, DA CAVANI A MEUNIER: ESODO DA PARIGI

Il suo valore di mercato si aggira sui 13-15 milioni di euro, ma arrivato a 32 anni appare anche difficile una condizione concreta di rinnovo del contratto.

32 anni è l'età in cui si è ormai intrapresa la parabola discendente per la carriera di un calciatore, anche per uno determinante come Edinson Cavani. L'ex attaccante del Napoli è infatti arrivato alla scadenza del contratto col Psg, che comunque avrebbe già deciso di provare a riscattare Icardi dall'Inter. 10 partite fra campionato e Champions con 3 gol per il Matador, che a Parigi è ormai scontento e fuori dal progetto del club. Su di lui non solo l'Atletico Madrid per restare nell'Europa competitiva ai più alti livelli, ma anche l'Al Duhail per cambiare tutto e lasciare il calcio che conta.

Thomas Meunier è invece il terzino destro del Psg, in scadenza di contratto come Cavani e con difficoltà sul rinnovo incontrate dal suo entourage durante le trattative col club transalpino. Ad ammetterlo è stato lo stesso nazionale belga, che potrebbe interessare la Juventus qualora dovessere arrivare a giugno senza aver trovato un accordo con la società. Il valore attuale di mercato del giocatore 28enne si aggira sui 25 milioni. Ancora un terzino, ancora Psg protagonista. Stavolta il contratto in scadenza a giugno è quello di Layvin Kurzawa, che interessa molto al Milan soprattutto in caso di cessione di Rodriguez. Leonardo ha però fissato un prezzo di 7 milioni per cederlo nel mese di gennaio.

Altre occasioni provengono dalla Bundesliga, ma anche dalla Liga spagnola e ancora dalla Premier League. Mario Gotze a 27 anni è arrivato ad un punto di svolta decisivo della sua carriera, che negli ultimi anni ha un po' disatteso quelle che erano le aspettative che gli si erano spalancate dopo il gol della vittoria mondiale nel 2014 all'Argentina. Adesso il giocatore figura in scadenza di contratto col Borussia Dortmund e, di recente, il ds del club tedesco Zorc ha ribadito che nulla era ancora stato deciso, in quanto la parti sono ancora alle prese con discussioni interne. In Italia il giocatore è tenuto d'occhio da Milan ed Inter, che potrebbero ritrovarsi a duellare in un derby di mercato. Ma attenzione anche all'Hertha Berlino. Il valore del cartellino si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro. Capitolo Liverpool che deve fare i conti con il contratto in scadenza a giugno di Lallana. La regina delle suggestioni è sicuramente quella che lo vorrebbe a Torino, sponda granata. In realtà il classe '88 però potrebbe approdare alla MLS o alla Super League cinese.

David Silva è invece un giocatore che certamente lascerà il Manchester City di Guardiola al termine della stagione. In scadenza di contratto, ha già dichiarato a giugno che questa sarà la sua ultima annata coi Citizens, aggiungendo che il momento di lasciare è arrivato, è maturo. Il suo desiderio? Giocare nel Las Palmas, col clima caldo e soleggiato delle Canarie. Chissà però se nel corso degli ultimi mesi i suoi progetti futuri sono cambiati. Su di lui c'è infatti uno scatentato Al Duhail e un timido interesse da parte dell'Arsenal. Restando in casa City potrebbe rinnovare Fernandinho invece, che Guardiola ha reinventato difensore centrale. Anche tra le fila del Real Madrid si segnala un giocatore importante in scadenza di contratto: si tratta di Nacho, che in virtù della possibile difficoltà di investire da parte del Milan nel corso della prossima sessione estiva di mercato - a patto che non cambi la proprietà - potrebbe interessare i rossoneri per dare una valida spalla a Romagnoli. Il difensore rossonero e della nazionale è infatti un sinistro, mentre il madrileno è mancino. Al termine dell'ultima stagione però, Nacho aveva rifiutato numerose offerte pur di restare a Madrid. Adesso però le cose potrebbero essere cambiate e il Milan spera in colpo a zero di questo calibro.

La stella del Real in scadenza tuttavia resta Luka Modric. Il regista croato Pallone d'Oro 2018 interessa sempre al Milan del connazionale Boban, che per un giocatore di classe e qualità come lui sarebbe disposto a fare un passo oltre la scheda anagrafica. Difficile del resto il suo rinnovo coi Blancos all'età di 34 anni e dopo aver vinto tutto. A parametro zero si rivelerebbe un colpaccio per la società rossonera, che però potrebbe trovare nell'Inter una concorrenza agguerrita.