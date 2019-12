Serie A, Atalanta-Milan 5-0: Ilicic mattatore! Sprofondo rossonero

SERIE A ATALANTA MILAN ILICIC PIOLI/ L'Atalanta di Gian Piero Gasperini schianta il Milan di Stefano Pioli per ben 5-0. Nerazzurri che partono subito forte con la rete, bellissima, del Papu Gomez. I rossoneri provano a reagire, ma le occasioni non arrivano. Nella ripresa è poi apoteosi orobica. Ancora una volta dai piedi del fantasista argentino parte un lancio diretto a Gosens, il cui tiro cross viene deviato in porta da Pasalic, che raddoppia firmando il gol dell'ex.

In questo momento entra in gioco Josipautore di una splendida doppietta, prima col destro poi col sinistro. Nel finale, contro un Milan ormai tramortito, Luisinfila il pallone del pokerissimo. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

CLASSIFICA SERIE A:

CLASSIFICA: Inter 42*, Juventus 42*, Lazio 36, Roma 35*, Atalanta 31*, Cagliari 29*, Parma 24, Napoli 21, Milan 21*, Torino 21*, Sassuolo 19, Bologna 19, Verona 19, Udinese 18*, Fiorentina 17*, Lecce 15, Sampdoria 15*, Brescia 12, Spal 12*, Genoa 11*

*Una partita in più