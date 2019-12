CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS HAALAND / I rumors su un futuro in Premier League per Erling Haaland trovano conferma in queste ore. Nei giorni scorsi, in Norvegia, si parlò addirittura di un viaggio a Manchester della punta, da tempo nel mirino dello United come dei club di mezza Europa, tra i quali figurano anche Juventus e Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve e Milan, bomba dalla Norvegia: Haaland vola da Solskjaer

Calciomercato Juventus e Milan, il passato di Haaland lo spinge a Manchester?

Ole Gunnar Solskjaer, secondo l'edizione odierna del 'Daily Mail', ha un'arma importante per convincere il talento del Salisburgo: l'attaccante, infatti, ha iniziato la sua carriera proprio con l'allenatore dei Red Devils al Molde, e ci sarebbero ancora ottimi rapporti tra la sua famiglia, i suoi amici più intimi e il tecnico.

In questo momento, appare più probabile un trasferimento nella sessione estiva che a gennaio, ma per la stampa inglese Solskjaer resta ottimista e non vede un problema la presenza di, agente anche di, nella trattativa.

"I giocatori scelgono i loro rappresentanti ed è giusto che ne abbiano fiducia", ha detto, "ma io mi occupo dei calciatori e quindi parlo direttamente con loro". Il suo ascendente su Haaland, quindi, potrebbe diventare decisivo per il trasferimento all'Old Trafford. Almeno secondo gli inglesi…

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Mandzukic in Qatar: visite mediche in corso. Le cifre dell'affare

Roma, rivoluzione a gennaio: nuovo nome per la difesa