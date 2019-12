CALCIOMERCATO GENOA THIAGO MOTTA CORRADI/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Sidio Corradi, ex giocatore del Genoa, ha parlato dell'attuale momento del Grifone e della situazione in panchina di Thiago Motta, reduce dalla sconfitta a San Siro contro l'Inter per 4-0: "Mi è sembrata una squadra che non sembrava in grado neanche di lottare. A questo punto la scelta dell'italo-brasiliano è una scommessa persa. Thiago Motta ha delle ottime qualità per diventare un buon allenatore, ma forse ora non lo è".

Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Inter-Genoa, Criscito difende Thiago Motta: "Paga sempre l'allenatore"

Corradi ha poi aggiunto: "Ha preso una patata bollente e non è stato finora in grado di trasmettere il suo pensiero. Vuole fare del bel gioco, ma non c'è la squadra adatta per farlo. Non voglio pensare al suo esonero perché lo conosco e lo stimo, ma questo undici ha bisogno di una sterzata".