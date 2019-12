Calciomercato Milan, acquisti a gennaio? Le dichiarazioni di Massara

CALCIOMERCATO MILAN MASSARA / Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ prima della sfida tra rossoneri e Atalanta: "La squadra sta crescendo di settimana in settimana, non abbiamo bisogno di ulteriori conferme ma servono punti per muovere la classifica. Oggi è una gara difficile, ma è un'occasione che vogliamo cercare di cogliere".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, countdown Ibrahimovic: sale Jovic.

Calciomercato Milan, Massara: "Tanti nomi sul mercato, cerchiamo l'occasione"

Il dirigente milanista ha poi parlato dell’imminente calciomercato di gennaio: "Mercato? Si fanno molti nomi, cercheremo, qualora ci sia l'opportunità, di cogliere l'occasione di migliorare l'organico. Ora pensiamo alla partita, ci sarà tempo per definire la strategia ma ci faremo trovare pronti".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Mandzukic in Qatar: visite mediche in corso. Le cifre dell'affare

Roma, rivoluzione a gennaio: nuovo nome per la difesa