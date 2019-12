Calciomercato Inter, assist dall’Atalanta per Kulusevski: parla Marino

CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI / Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato del futuro di Dejan Kulusevski ai microfoni di ‘DAZN’ prima del calcio d’inizio della sfida al Milan.

Il centrocampista, attualmente in prestito al Parma, è nel mirino dell’Inter, che si è già riunita con i bergamaschi per tentare di trovare un accordo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Kulusevski a gennaio: ipotesi triplo scambio di prestiti

Calciomercato Inter, Marino su Kulusevski: "Spero resti in Italia"

"Dobbiamo essere contenti dell'evoluzione di Kulusevski, sta crescendo tanto e va lasciato sereno e tranquillo", ha detto il dirigente, "perchè può iniziare una carriera strepitosa, mi auguro in Italia". Apertura, quindi, a un suo futuro nel campionato italiano, e quindi alla trattativa con i nerazzurri, nonostante la pioggia d'offerte in arrivo da mezza Europa per lo straordinario talento classe 2000.

