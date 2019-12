CALCIOMERCATO ROMA VELTMAN / Per comprare a gennaio e rafforzare la rosa di Fonseca, sarà necessario liberare spazio nello spogliatoio e alleggerire il monte ingaggi: è questa la missione della Roma che a gennaio potrebbe salutare qualche giocatore finito ai margini del progetto tecnico e con una busta paga importante.

Calciomercato Roma, dal vice Dzeko all'idea Veltman: le ultime

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' un possibile addio di Kalinic potrebbe agevolare l'arrivo a Trigoria di un vice Dzeko ma non è da eslcludere una possibile permanenza del croato al servizio di Fonseca. Pinamonti e Mariano Diaz in rampa di lancio, perdono corpo le ipotesi Petagna e Kean. Per le corsie esterno occhi su Castagne ed Hateboer ma l'Atalanta chiede tanto, occhi anche in casa Ajax su Joël Veltman che all'occorenza può ricoprire anche il ruolo di centrare.

