CALCIOMERCATO NAPOLI ARTETA / La dirigenza del Napoli è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso, dopo una prima parte di stagione davvero deludente che non ha rispettato le aspettative di inizio anno e ha portato all'addio di Carlo Ancelotti. La priorità sul mercato rimane un centrocampista da sistemare davanti alla difesa, profilo che ad oggi sembra mancare nella rosa azzurra, mentre è ad un passo il rinnovo di Zielinski. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, Arteta stoppa Torreira: le ultime

Il primo nome sulla lista è quello di Lucas Torreira.

L'arrivo di Mikelsulla panchina dell'potrebbe mettere in serio pericolo la trattativa per l'expartito titolare dal primo minuto nel derby contro l'Everton, che si è contraddistinto al fischio finale tra i migliori in casa 'Gunners'. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'affare ora semberebbe essere decisamene più in salita anche perché si tratta della quinta consecutiva da titolare.

Calciomercato Napoli, da Lobokta a Soumarè: le alternative

Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo e della Nazionale slovacca, rimane l'alternativa numero uno seguita dalla dirigenza del Napoli, in virtù anche delle relazioni rassicuranti degli osservatori. Soumaré del Lille piace ma il forte interesse di Tottenham e Manchester United ha fatto lievitare in maniera importante il prezzo del cartellino: Giuntoli si era mosso la scorsa estate ma ora l'affare si è complicato.

