Fiorentina, il borsino per il dopo-Montella

FIORENTINA ALLENATORE / Sono ore di riflessione in casa Fiorentina, dove dopo l'esonero di Vincenzo Montella non si vuole assolutamente sbagliare la scelta dell'allenatore che dovrà traghettare la Viola fino al termine della stagione. Il patron Rocco Commisso avrà l'ultima parola su una decisione che la dirigenza vuole maturare con calma, visto che la squadra tornerà ad allenarsi il 29 dicembre.

In questi giorni dunque proseguiranno i contatti e le valutazioni che al momento fanno emergere Beppecome ipotesi in pole. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Fiorentina, il punto sul nuovo allenatore

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', tra i vari nomi circolati Commisso non ha ancora individuato il profilo giusto, ma vuole comunque affidarsi ad un nome legato alla piazza di Firenze e anche per questo Iachini è un candidato forte, oltre al curriculum pieno di progetti rilanciati anche in corsa. Di Biagio resta in corsa, mentre Ballardini sfuma e potrebbe finire al Genoa. Prandelli l'outsider, mentre Spalletti secondo il 'Corriere dello Sport' sarebbe il sogno per la prossima stagione.