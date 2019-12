CALCIOMERCATO INTER MARCOS ALONSO CHELSEA DARMIAN / In vista della finestra invernale di calciomercato, la priorità in casa Inter rimane quella del centrocampista: Conte necessita di un profilo in grado di colmare le lacune mostrate dal reparto nella sua prima parte di stagione ma la dirigenza è alla ricerca sul mercato anche di un esterno sinistro, dopo i problemi fisici accusati fin qui da Asamoah.

Il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio è quello di Marcos Alonso , esterno spagnolo exche sta trovando poco spazio aldopo l'arrivo di. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Inter-Genoa, Lukaku esalta 'San Siro': Icardi nel mirino della curva

Calciomercato Inter, il Chelsea esagera per Marcos Alonso: c'è il piano B

Dopo l'alt del Barcellona e di Lionel Messi per Arturo Vidal, l'Inter deve fare i conti anche con il muro eretto dal Chelsea per Marcos Alonso. La dirigenza dei 'Blues' infatti avrebbe chiesto ben 35 milioni di euro, più altri 5 di bonus, per l'obiettivo di mercato dell’Inter per la fascia sinistra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra al momento non sembra essere intenzionata a spingersi oltre il muro dei 20 milioni di euro con la formula del prestito oneroso con il diritto di riscatto. Così Marotta potrebbe portare subito a Milano Darmian, jolly difensivo in forza al Parma e già bloccato in vista della prossima estate.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Inter e Roma su Petagna: l'ammissione dell'attaccante

Inter-Genoa, Conte in conferenza: "Scambio Politano-Llorente? Sono sorpreso"