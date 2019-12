CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC FIORENTINA / Conto alla rovescia per l'addio di Mario Mandzukic. Fuori dai piani della Juventus fin dall'estate, l'attaccante croato dopo aver respinto tante proposte è pronto a lasciare i bianconeri nella finestra di calciomercato di gennaio.

Salvo clamorosi colpi di scena che al momento non sembrano all'orizzonte, Mandzukic già nel giro di pochi giorni (se non ore) dovrebbe sbarcare in Qatar per iniziare una nuova avventura. Su di lui ci sono l’, l’ proprio l’Al Duhaill dove gioca l'ex compagno in bianconero Benatia e al quale è stato molto vicino qualche mese fa . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, tentativo Fiorentina per Mandzukic

Ma 'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi racconta un retroscena. Accostato da tempo pure a Milan e Atalanta, Mandzukic sarebbe stato contattato anche da un altro club di Serie A. Si tratta della Fiorentina, che a caccia di un centravanti abile in zona gol avrebbe effettuato un sondaggio per lo juventino. Difficile però per i viola competere con le cifre che i club qatarioti sono pronti a mettere sul piatto.