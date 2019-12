CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Con il 4-0 rifilato al Genoa, l'Inter di Antonio Conte chiude il 2019 in vetta alla classifica insieme alla Juventus con 42 punti conquistati in 17 giornate di campionato. Un cammino quasi perfetto, al di sopra probabilmente di quelle che erano le aspettative di inizio stagione, ed anche per questo il tecnico nerazzurro si è guadagnato un bonus in vista del prossimo calciomercato. La dirigenza, visto l'ottimo lavoro svolto fin qui, avrebbe deciso di assecondare le richieste dell'allenatore anche per quanto riguarda i rinforzi richiesti a gennaio e non solo, avrebbe dato il via libera affinché venga anticipato a gennaio parte del budget programmato per l'estate. Un segnale forte di fiducia nel tecnico e di volontà di provare l'all-in al primo colpo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Inter, sorpresa Vidal: gesto ambiguo contro l'Alaves

Calciomercato Inter, da Vidal a Kulusevski: il punto

In questo senso in cima alla lista delle preferenze di Conte c'è Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona già allenato alla Juventus, e su di lui si stanno concentrando infatti in questa fase i maggiori sforzi degli uomini mercato nerazzurri. Dalla Catalogna però non arrivano segnali incoraggianti. Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it infatti, il Barça continua a chiedere cifre importanti per la cessione di Vidal cercando di far desistere le varie pretendenti.

A conferma di quanto vi abbiamo riportato, arrivano nuove voci riportate da 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui i senatori dello spogliatoio blaugrana, capitanati da Lionel, avrebbero fatto capire alla dirigenza di non voler perdere il cileno prima del termine della stagione. Anche per questo motivo, aggiunge infine il quotidiano 'Sport', nell'ultimo incontro andato in scena tra il Barcellona e l'agente di Vidal nelle scorse ore, il club avrebbe ribadito la propria intenzione di non farlo partire. Servirà un'offerta irrinunciabile per far vacillare i catalani. Un'offerta che cozza con i piani annunciati più e più volte dall'Inter che vuole puntare sulle occasioni.

Attenzione quindi agli altri file aperti che conducono ad altre piste. A partire da quel Dejan Kulusevski che brilla a Parma in prestito dall'Atalanta e ha acceso un maxi-duello tra Inter e Juventus, con sullo sfondo le big inglesi. Strapparlo già a gennaio non è impossibile e si sta ragionando su un'operazione allargata che preveda un 'risarcimento' agli emiliani. Senza dimenticare però quel Rodrigo De Paul, in gol ieri contro il Cagliari, che vanta anche un ottimo feeling con Lautaro Martinez. L'Udinese non applica particolari sconti sui suoi gioielli, ma i rapporti sono buoni e anche il tecnico Conte ha dato l'ok all'eventuale acquisto dell'argentino. Da non scartare infine, ma ora sullo sfondo, l'ipotesi low cost Nemanja Matic, pronto a lasciare il Manchester United ma nel mirino ora anche di Atletico Madrid e soprattutto Juventus.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, affare Vidal: ecco quando la possibile 'svolta'

Inter, Esposito in lacrime parla di mamma, ‘panini’ e Lukaku