VIDEO SUPERCOPPA JUVENTUS LAZIO / Si assegnerà a Ryad in Arabia Saudita il primo trofeo italiano della stagione 2019/2020: la Juventus, campione d'Italia e prima in classifica insieme all'Inter, affronta la Lazio, vincitrice della coppa Italia e terza forza dell'attuale campionato. Una sfida nella sfida quella tra Sarri e Inzaghi, allenatori di due compagini che potrebbero incrociare le loro strade nella lotta allo scudetto fino alla fine del campionato. La classica rifinitura della vigilia è servita a schiarire le idee dei due tecnici sugli undici da mandare in campo dal primo minuto.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni della Supercoppa

Sarri ha il dubbio tridente pesante: Dybala, Higuain e Ronaldo hanno dimostrato nelle ultime due gare di poter assicurare gol, senza perdere troppo in termini di equilibrio. Il trio delle meraviglie è chiamato però a confermarsi davanti ad un'avversario di caratura importante come la Lazio di Inzaghi: giusto rischiare o coprirsi con uno tra Bernardeschi e Ramsey sulla trequarti? Per il resto, gli undici bianconeri dovrebbero essere già decisi con il dubbio de Ligt-Demiral che vede l'olandese in vantaggio.

"Ancora non lo so, non ne ho idea in questo momento.

Ieri c'erano tanti calciatori ancora stanchi dalla partita di Genova - le parole di Sarri in conferenza - Se la situazione sta migliorando faremo scelte diverse, ma in questo momento ancora non lo so".

Tutto deciso o quasi per i biancocelesti: Immobile guiderà l'attacco della Lazio con Correa al suo fianco e le frecce Luis Alberto e Milinkovic-Savic pronte ad inserirsi partendo da centrocampo. "Abbiamo la certezza di essere un grande gruppo e speriamo di fare la partita perfetta per portare a Roma il trofeo - ha affermato Inzaghi nella conferenza della vigilia -. Tridente pesante? Siamo preparati a qualsiasi evenienza. I ragazzi devono essere concentrati al massimo: la Juve può essere sempre pericolosa".

Probabili formazioni Juventus-Lazio

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

Supercoppa, Juventus-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming

La gara tra Juventus e Lazio, valida per la Supercoppa italiana 2019/2020 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 con fischio d'inizio alle 17.45 ore italiane: la partita potrà essere vista anche in streaming utilizzando Rai Play. Il regolamento prevede, come al solito in questi casi, tempi supplementari in caso di parità al 90' ed eventuali calci di rigore se l'equilibrio dovesse persistere anche al 90'.

