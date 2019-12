CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Ibrahimovic al Monza: "qualche chiacchierata c'è stata". Quella che sembrava soltanto una boutade si rivela qualcosina in più, almeno stando a quanto dichiarato dal tecnico del club lombardo Cristian Brocchi.

Intervenuto a 'Radio Sportiva' l'ex allenatore del Milan ha parlato proprio dell'ipotesi Ibrahimovic al Monza: "Conoscenza Galliani e Berlusconi, una chiacchierata c'è stata.

Ma parliamo di qualcosa di incredibilmente grande, quindi non so se ci sia stato qualcosa di più".

Calciomercato Milan, entro Natale la decisione di Ibrahimovic

Parole che riportano in primo piano il futuro dell'attaccante svedese: per Ibrahimovic è ancora in piedi l'offerta del Milan che però aspetta una decisione in breve tempo. Entro Natale i rossoneri vogliono conoscere la risposta dell'ex Los Angeles Galaxy per poter eventualmente virare su un altro obiettivo in attacco: sfumate le piste che portano a Bologna e Napoli, non molto concreta l'ipotesi Everton, per Ibrahimovic l'alternativa al Milan sembrerebbe al momento il ritiro. La verità, ad ogni modo, non è poi molto lontana: questione di qualche giorno e si saprà se la Serie A tornerà ad essere il campionato di Zlatan Ibrahimovic.

