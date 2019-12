TORINO SPAL MAZZARRI / Walter Mazzarri triste per la sconfitta del Torino contro la Spal, ma che elogia la squadra: "Partita difficile su un campo pesante. Sui duelli ci hanno messo in difficoltà, la Spal ha dato fastidio a tutte. Abbiamo fatto gol, ne abbiamo sbagliati diversi, loro se la sono venuta a giocare. In dieci potevamo fare gol: ma lo hanno fatto loro. Questo è il calcio, è un momento che non ci gira bene: sono esperto e magari in 10 contro 11 non dovevamo mettere un altro attaccante su questo campo pesante. E' stato un errore: quando le cose non vanno bene, bisogna limitare i danni ma ho voluto provare a vincere. Si è fatto il massimo, i ragazzi hanno dato tutto: è un momento così, venivamo da due vittorie e un pareggio particolare a Verona, abbiamo fatto questo scivolone in casa. Dispiace".

VANTAGGIO - "Nel momento migliore bisognava fare il gol del 2-0: ne abbiamo sbagliate tante.

Quando è scritto, nel calcio va così: i ragazzi hanno dato l'anima su un campo pesante. non siamo stati fortunati oggi, né a Verona. L'avevo detto ai ragazzi: se passiamo in vantaggio, sfruttiamo il momento. Poi è arrivato il primo gol preso in dieci: lasciamo perdere va..."

DIFESA - "E' una questione di equilibrio di squadra: quando tutti mi chiedevano attaccanti, sappiamo che il calcio è equilibrio. Oggi ho sbagliato io a mettere un'altra punta facendo entrare Zaza. Ho cercato di forzarla perché vedevo la squadra che attaccava: loro l'hanno messa dentro noi ne abbiamo avuto tante e non l'abbiamo fatto. Quando è scritto, è scritto: i momenti negativi li conosco, vanno fatti passare. La prestazione i ragazzi, soprattutto in dieci, l'hanno fatta: normalmente subisci solo, noi abbiamo attaccato. Inutile dare spiegazione a qualcosa che non si può spiegare".

