Torino-SPAL, il retroscena di Semplici: "Avevo detto ai ragazzi..."

TORINO SPAL SEMPLICI / Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ dopo la vittoria sul Torino: “Avevo detto ai ragazzi che oggi avremmo fatto risultato: venivamo da un periodo di situazioni negative, ma ho visto come si sono allenati ed ero certo di un’ottima prestazione. Così è stato, nonostante le tante assenze. Grande merito a loro”.

MOMENTO – “Essere messo in discussione quando non arrivano i risultati è normale, ma credevamo nel nostro lavoro e c’erano state tante situazioni sfortunate. Ma nel percorso di una squadra c’è anche questo, non bisogna pensare in negativo.

Abbiamo le qualità per disputare un campionato più consono rispetto alle nostre possibilità”.

SCELTE – “La squadra si è mossa bene, nonostante abbia incassato subito il gol dell’1-0. Non ci siamo disuniti e siamo riusciti a portarci in vantaggio, sull’1-2 ho chiesto ai ragazzi di tenere palla e di giocare semplice, ma non volevo scoprirmi perché il Torino in contropiede ha qualità e può far male”.

