LIVERPOOL KLOPP CARESSA / Il Liverpool è campionato del mondo: dopo aver battuto il Flamengo 1-0, i 'Red' aggiungono il Mondiale per club alla Champions League vinta contro il Tottenham e alla supercoppa Europea conquistata battendo il Chelsea.

Un tris di successi per Jurgenche 'inguaia' Fabio: il giornalista di Sky, infatti, è preso di mira sui social per una sua frase detta nello scorso maggio.

"Klopp rischia di passare alla storia con l'allenatore più esaltata per il gioco e meno vincente della storia" le parole di Caressa che sono diventate virali questa sera su Twitter: tante battute sulla profezia non certo vincente del telecronista, spesso bersaglio dei social. La frase del giornalista diventa di tendenza e sono in molti a ricordarla nel giorno in cui Klopp alza al cielo un nuovo trofeo, in attesa di maggio quando - se non dovesse arrivare una grande rimonta da parte di Leicester e Manchester City (attualmente secondo e terzo, rispettivamente con 10 e 11 punti di distacco e una partita in più - il Liverpool potrebbe conquistare anche la Premier League.

