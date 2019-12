Calciomercato, Inter e Roma su Petagna: l'ammissione dell'attaccante

CALCIOMERCATO PETAGNA INTER ROMA / Andrea Petagna, attaccante della SPAL, ha analizzato il successo in casa del Torino ai microfoni di ‘DAZN’: “La vittoria è stata meritata e viste le prestazioni dovremmo avere almeno 3-4 punti in più in classifica. Chiudiamo l’anno battendo una grande squadra e questo deve darci la forza per ripartire”.

SALVEZZA – “Siamo un’ottima squadra, non abbiamo nulla in meno rispetto ad alcune compagini che ci sono davanti.

Dobbiamo seguire il mister e conseguiremo la salvezza”.

Torino-SPAL, Petagna: "Ho fatto quasi 25 gol in un anno e mezzo..."

STAGIONE – “Il risultato di oggi deve darci morale e forza”.

GENNAIO – “Roma e Inter? Ho fatto quasi 25 gol in un anno e mezzo alla SPAL, è normale che si parli di me. Resto con i piedi per terra: sono giovane, voglio migliorare ed aiutare la SPAL”.

