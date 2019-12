TORINO SPAL CRONACA / La SPAL respira: con una rimonta in casa del Torino, gli estensi si riportano a tre punti dalla zona salvezza lasciando l'ultimo posto e stasera, chissà, cambiano il volto della loro stagione. Eppure la gara sembrava essersi messa subito in discesa per i granata, passati in vantaggio dopo appena quattro minuti con una conclusione in area di Rincon dopo una punizione calciata da Verdi.

Gli uomini di Semplici, però, hanno creato poi diverse occasioni conseguendo il meritato pareggio a tre minuti dall'intervallo, con Strefezza, autore di una grande prestazione.

Torino-SPAL 1-2: gli estensi lasciano l'ultimo posto

Nella ripresa, il Toro è rimasto in dieci uomini per il doppio giallo a Bremer ma Mazzarri, nonostante l'inferiorità numerica, ha deciso di rischiare lanciando anche Zaza al posto di Lukic, in cerca dei tre punti. A poco più di cinque minuti dal suo cambio, però, la SPAL ha completato la rimonta con un colpo di testa di Petagna su assist di Valdifiori. Si interrompe, quindi, la striscia positiva dei piemontesi, che avevano raccolto sette punti nelle ultime tre giornate e sono tornati negli spogliatoi tra i fischi dei loro tifosi. La SPAL, invece, ritrova una vittoria che attendeva dallo scorso 5 ottobre, dopo aver raccolto appena tre punti in nove giornate.

