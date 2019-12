CALCIOMERCATO NAPOLI MILAN SUAREZ / Il Barcellona fa sul serio per Lautaro Martinez ed è pronto a sborsare i 111 milioni di euro della clausola per strapparlo all'Inter e portarlo nella Liga. Un eventuale approdo in blaugrana del 'Toro' spalancherebbe le porte all'addio di Luis Suarez: come riferiscono dalla Spagna, l'attaccante uruguaiano, 33 anni, con il contratto in scadenza nel 2021, potrebbe diventare una suggestione per la Serie A con Napoli e Milan che potrebbero pensarci come super regalo Champions.

Calciomercato Napoli e Milan, suggestione Suarez per la Champions

Attualmente il 'Pistolero' percepisce un ingaggio decisamente fuori dalla portata dei due club nostrani: i circa 15 milioni di euro l'anno sono una cifra che supera di gran lunga le possibilità delle due società ma il calciatore potrebbe anche rivedere al ribasso le sue richieste economiche, in cambio di un contratto più lungo.

In questo modo, Suarez diventerebbe un nome appetibile per le due compagini, qualora uno tradovesse riuscire a centrare la qualificazione in Champions.

Per il Napoli l'ex Liverpool sarebbe il profilo giusto per ridare entusiasmo ad una piazza decisamente depressa visti i problemi affrontati in campo e fuori in questa stagione. Inoltre in estate si prospetta una vera e propria rivoluzione con l'addio di molti big, anche in attacco: partirà un nuovo corso che, oltre ai giovani in sintonia con la linea verde della società, necessiterà anche di leader e calciatori esperti. Come Suarez appunto che rappresenterebbe anche il nome giusto per garantire al Milan quel killer instinct che finora è mancato ai rossoneri, considerato la scarsa vena realizzativa di Piatek. Solo una remota suggestione al momento ma chissà che con la Champions non ci sia un super regalo per Napoli o Milan...

