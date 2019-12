Napoli, De Laurentiis spedisce un messaggio pubblico ad Ancelotti

NAPOLI ANCELOTTI DE LAURENTIIS / Carlo Ancelotti ha iniziato oggi, ufficialmente, la sua avventura come tecnico dell'Everton. L'ex tecnico del Napoli ha immediatamente trovato una nuova panchina dopo l'esonero nel club azzurro, che non sembra aver intaccato gli ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis.

Il patron del Napoli, questa sera, ha deciso di inviare un messaggio su Twitter al suo ormai ex tecnico: "Caro Carlo, ti seguiremo con grande affetto nella tua nuova avventura in Premier League. In bocca al lupo!".

