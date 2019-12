INTER GENOA ICARDI LUKAKU / Il pubblico nerazzurro non 'dimentica' Mauro Icardi. Cori della Curva Nord dell'Inter contro l'attaccante argentino nel secondo tempo del match vinto nettamente dalla squadra di Conte contro il Genoa.

"Icardi uomo di m****", il coro degli ultrà interisti dopo il secondo gol realizzato da

Il centravanti belga è il nuovo idolo della tifoseria ed è stato a lungo applaudito dal popolo di 'San Siro' per la prestazione e la splendida doppietta odierna contro i 'Grifoni' dell'ex Thiago Motta. Al contrario evidentemente di Icardi, che resta ormai solo un nemico per la curva nerazzurra dopo la lunga telenovela legata al suo futuro e il passaggio in prestito con diritto di riscatto al PSG nell'ultimo giorno del mercato estivo.