INTER GENOA GAGLIARDINI / Roberto Gagliardini è stato uno dei protagonisti nella larga vittoria dell'Inter contro il Genoa. Il centrocampista, che ha realizzato la rete del 2-0, ha nella squadra ligure una delle sue vittime preferite in carriera. L'ex Atalanta ha sottolineato in zona mista al termine del match: "Segno sempre al Genoa? E' solo una coincidenza, sono contento della prestazione e del gol. Venivo da un periodo sfortunato con degli infortuni. Mi piace segnare al Genoa - ha dichiarato Gagliardini - Per andare oltre le aspettative forse dovevano andare avanti in Champions, quello è il rammarico che abbiamo visto che c'erano tante possibilità di passare il turno. Ma adesso è un capitolo chiuso: dobbiamo concentrarci e fare bene in Europa League, oltre a lottare come sempre in campionato.



Gagliardini prosegue: "Il gruppo è una delle tante qualità che abbiamo, è fondamentale. C'è grande sintonia rispetto all'anno scorso e ci vogliamo bene.

E in campo tutto questo si vede. Scudetto? Siamo lì, ce la stiamo giocando. Ci deve essere la convinzione che possiamo lottare per grandi traguardi. Siamo sempre stati sul pezzo, dobbiamo assolutamente pensarci e restare in alto. Il rigore? E' stato un bel gesto di Lukaku nei confronti di Esposito. E' andato tutto bene, è stata una serata ottima per l'Inter. La cena? Non solo Sebastiano, devono pagarla in tanti (conclude sorridendo, ndr)".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Genoa, Thiago Motta sulla graticola: pronto il sostituto

Napoli, rinnovo Zielinski: ci siamo, ecco le cifre