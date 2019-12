INTER GENOA THIAGO MOTTA / Il Genoa crolla a 'San Siro contro l'Inter, con Thiago Motta sempre più in bilico. Il tecnico Italo-brasiliano non teme però l'esonero del presidente Preziosi intervenendo in conferenza stampa: "Continuo con tanta convinzione, come il primo giorno. Insieme ai ragazzi ne usciremo.

Sono comunque orgoglioso della squadra, anche oggi ha dato tutto e cerca ogni giorno di fare in campo quello che voglio io. Questa è la strada giusta, difenderò sempre i ragazzi che stanno dando il 200 per cento. Amo le sfide, per questo combatto ogni giorno. Cambiare non serve, dobbiamo giocare per costruire e non per buttare la palla in tribuna. Adesso riapre il mercato, abbiamo l'opportunità di intervenire e dobbiamo gestirla bene. Non parlo di singoli: parleremo con la società su come muoverci, in maniera intelligente e per il bene del Genoa".