MONDIALE PER CLUB LIVERPOOL FLAMENGO / Liverpool sul tetto del mondo: va ai Reds la finale del Mondiale per club, con il Flamengo battuto 1-0 ai tempi supplementari.

Decide un gol dinel primo dei due extratime con la rete che arriva qualche istante dopo una pericolosa azione di Gabigol che preferisce metterla dentro invece che tirare e spreca tutto.

LEGGI ANCHE ---> Liverpool-Flamengo, rigore per i Reds al 90': il Var lo toglie!

Va in maniera diversa con il brasiliano di Klopp che non fallisce l'occasione e fa partire la festa dei campioni d'Europa. Prima una partita all'insegna dell'equilibrio con qualche episodio da 'moviola' soprattutto al 90' con Mane che cade nei pressi dell'area di rigore Flamengo dopo un intervento di Rafinha: per l'arbitro è rigore ma dopo una lunga revisione al Var la decisione è ribaltata. Si va così ai supplementari dove sale in cattedra Firmino: è lui l'uomo del match, sua la firma che fa salire il Liverpool sul tetto del Mondo.

LIVERPOOL-FLAMENGO 1-0: 99' Firmino (L)