PAGELLE E TABELLINO DEL PRIMO TEMPO DI TORINO SPAL/ Il primo tempo dell'anticipo serale tra Torino e Spal termina 1-1. Gara che si sblocca dopo solo quattro minuti sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, spiovente che arriva in area e dopo una serie di rimpalli Rincon è il più veloce ad insaccare in rete il pallone dell'1-0. Pareggio biancoceleste che arriva al 42' grazie ad un grande destro di Strefezza che supera Sirigu sul secondo palo. Toro che nella ripresa dovrà sfruttare meglio le occasioni per conquistare i tre punti.

TORINO

Sirigu 6

Izzo 6

Nkoulou 5.5

Bremer 5.5

Aina 6

Lukic 6

Rincon 7

Ansaldi 5.5 (dal 44' Laxalt S.V.)

Verdi 6

Berenguer 6.5

Belotti 5.5

All.

Mazzarri 6

SPAL

Berisha 6.5

Tomovic 5.5

Vicari 6

Igor 6

Cionek 6

Valoti 5.5

Missiroli 6.5

Kurtic 5.5

Strefezza 7

Paloschi 5.5

Petagna 6

All. Semplici 5

Arbitro: Fabbri 6

TABELLINO

TORINO-SPAL

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi (44' Laxalt); Verdi, Berenguer; Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Djidji, De Silvestri, Bonifazi, Laxalt, Meitè, Zaza, Millico. All. Mazzarri

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Paloschi, Petagna. A disposizione: Thiam, Letica, Mastrilli, Felipe, Cannistrà, Salamon, Murgia, Tunjov, Valdifiori, Floccari, Di Francesco, Moncini. All. Semplici

Arbitro: Michael Fabbri (sezione di Ravenna)

Var: Davide Massa (sezione di Imperia)

Ammoniti: 24' Ansaldi, 41' Bremer, 44' Izzo

Espulsi:

Marcatori: 4' Rincon, 43' Strefezza

Marco Deiana