p>GENOA THIAGO MOTTA /, tecnico del, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la sconfitta con l’Inter a San Siro: "Sono orgoglioso di quello che cercano di fare i miei calciatori anche nei momenti di difficoltà, danno il 100% in campo anche se stasera la sconfitta è stata pesante, abbiamo cercato di venire a San Siro e di giocare aggredendo l’avversario, ma l’Inter ci ha messo in difficoltà".

PREZIOSI – "Penso solo ai miei ragazzi, li ho visti tristi nello spogliatoio, poi ci sarà tempo di parlare con la società".

PRESTAZIONE – "Abbiamo commesso degli errori tecnici, può succedere, ma se siamo vicini in campo si possono rimediare. Oggi però avevamo di fronte una grande squadra che ci ha messo in difficoltà dopo pochi minuti, non siamo riusciti a imporre il nostro gioco come volevamo. L'avversario, però, ha mostrato perché sta giocando al livello della Juventus".

DIEGO LOPEZ – "La stampa uruguaiana non la vedo, faccio già fatica con la nostra… Sono orgoglioso dei miei giocatori, anche se sembra strano dirlo con i risultati che stiamo avendo. Dobbiamo cambiare qualcosa, io per primo, ma sono convinto che possiamo farlo".