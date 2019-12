Serie A, Inter-Genoa 4-0: super Lukaku, Conte di nuovo in vetta

SERIE A INTER GENOA LUKAKU / Netta vittoria per l'Inter, che strapazza 4-0 il Genoa e affianca nuovamente la Juventus in testa alla classifica. Gara da subito dominata dai nerazzurri, Gagliardini ha le prime due opportunità chiamando Radu alla parata, poi in due minuti la gara viene indirizzata dal colpo di testa di Lukaku (31') e dal destro di Gagliardini, su assist del belga. A inizio ripresa, subito chance per il tris di Lukaku, ma il Genoa cresce e ha un paio di opportunità con Agudelo e Sanabria.

L'Inter però accelera nuovamente, conquista un calcio di rigore e Lukaku generosamente regala al babyla possibilità del primo gol in Serie A (64'). Il belga si rifa' poco dopo con un gran sinistro sotto l'incrocio (71'). Conte festeggia e ora attende novità dal mercato, il Genoa resta penultimo. Thiago Motta ormai a un passo dall'esonero

INTER-GENOA 4-0 - 31' Lukaku, 33' Gagliardini, 64' Esposito rig., 71' Lukaku

CLASSIFICA: Juventus*, Inter* punti 42, Lazio 36, Roma* 35, Cagliari* 29, Atalanta 28, Parma 24, Napoli 21, Torino 21, Milan 21, Verona 19, Bologna 19, Sassuolo 19, Udinese* 18, Fiorentina* 17, Lecce 15, Sampdoria* 15, Brescia 13, Genoa* 11, Spal 9.

*Una partita in più