Inter-Genoa, a segno Esposito: primo gol in Serie A

INTER GENOA ESPOSITO GOL / Serata da incorniciare per l'Inter di Antonio Conte che sta sbrigando senza troppi patemi la pratica Genoa. 2-0 al termine del primo tempo con le reti in rapida successione di Lukaku e Gagliardini, mentre nella ripresa la ciliegina sulla torta è arrivata da Sebastiano Esposito che su un calcio di rigore perfetto ha battuto Radu trovando il suo primissimo centro in Serie A.

Curiosa la dinamica dopo il fischio del direttore di gara con il giovanissimo nerazzurro che chiede la sfera al più esperto Lukaku prima di andare in gol.

