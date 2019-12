Roma, retroscena Smalling: la richiesta a Solskjaer

CALCIOMERCATO ROMA SMALLING SOLSKJAER / Arrivato in estate tra lo scetticismo generale, Chris Smalling sta stupendo tutti alla sua prima stagione in Italia, rilanciandosi dopo un periodo negativo con la maglia del Manchester United. Il difensore ora alla Roma è sbarcato in prestito oneroso (3 milioni di euro) e a fine stagione andrà ridiscussa la sua posizione considerate anche le tante squadre che lo stanno osservando da lontano.

Calciomercato Roma, Smalling allo United voleva giocare

Secondo quanto sottolineato dal 'Daily Express' Smalling aveva richiesto a Solskjaer, tecnico del Manchester United, di essere chiamato in causa almeno 35 volte in stagione. L'allenatore dei 'Red Devils' non ha però potuto assicurare al centrale inglese una tale continuità di impiego portando quindi il calciatore ad optare per una nuova avventura lontano dalla Premier League. Proprio a Roma Smalling sembra aver trovato la propria dimensione.

