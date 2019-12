SUPERCOPPA JUVENTUS LAZIO PROBABILI FORMAZIONI SARRI INZAGHI / Cresce l'attesa per Juventus-Lazio, sfida in programma domani a Riyad che mette in palio la Supercoppa italiana, primo trofeo della stagione. Bianconeri a caccia della rivincita dopo il recente ko in campionato, mentre i biancocelesti puntano ad un bis che sarebbe storico. Ecco le possibili scelte di Sarri e Simone Inzaghi: le probabili formazioni di Juventus-Lazio.

Supercoppa, probabili formazioni Juventus-Lazio: le scelte di Sarri e Inzaghi

Come annunciato in conferenza stampa, l'unico dubbio di Maurizio Sarri riguarda l'attacco, con l'ormai consueto ballottaggio tra il tridente Dybala-Higuain-Ronaldo o l'inserimento di un trequartista tra Ramsey e Bernardeschi.

Al momento l'allenatore bianconero sembra orientato verso la seconda opzione. In difesa dovrebbero rivedersidopo le recenti esclusioni. Al rientroe a centrocampo lo squalificato. Pochi dubbi invece per Simone, che si affida al collaudato 3-5-2 con tutti i big a disposizione. Confermato in difesa, autore del gol del momentaneo 1-1 nel match di campionato.

Supercoppa, le probabili formazioni di Juventus-Lazio:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

