CALCIOMERCATO INTER POLITANO LLORENTE NAPOLI / Doppia esclusione eccellente per Antonio Conte in vista della sfida della sua Inter contro il Genoa. A far rumore è soprattutto la panchina di Matteo Politano, sempre più lontano a gennaio dai nerazzurri, che non è riuscito a trovare spazio nell'undici nerazzurro neanche con l'assenza di Lautaro Martinez.

Poco congeniale al modulo di Conte, l'ex Sassuolo sta finendo ai margini del progetto ed un suo addio appare la pista più percorribile. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, possibile scambio Politano-Llorente col Napoli: il punto

Calciomercato Inter, scambio con il Napoli: Politano per Llorente

Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' a margine del calcio d'inizio di Inter-Genoa, i nerazzurri starebbero parlando con il Napoli per vedere se mettere in piedi uno scambio di prestiti tra Politano e Fernando Llorente. L'ex esterno del Sassuolo adesso potrebbe quindi finire sul mercato dopo essere stato punto fermo con Spalletti per arrivare ad un attaccante puro come lo spagnolo che farebbe maggiormente al caso di Conte.

