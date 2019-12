CALCIOMERCATO INTER MAROTTA / A pochi minuti dalla sfida di campionato tra Inter e Genoa, l'a.d. nerazzurro Beppe Marotta ha parlato anche di calciomercato: "Esposito da blindare? Non bisogna di caricare di pressioni il ragazzo, molto giovane e che con orgoglio proviene dal settore giovanile, fiore all'occhiello che vantiamo di avere - le sue parole a 'Sky Sport' - Siamo in emergenza, lui risponde all'appello. La nostra strategia è invariata, guardiamo al mercato di gennaio non tanto come riparazione ma per cogliere quelle opportunità, a mio giudizio poche, per migliorare.

Sforzo in più sul mercato? Noi vogliamo crescere sicuramente, abbiamo fatto questi sei mesi ad altissimo livello e vogliamo continuare in questa risalita. Sappiamo che la rosa è un po' ridotta, se ci siamo opportunità le cogliamo perché vogliamo essere assolutamente competitivi". Clicca qui per restare aggiornato.

