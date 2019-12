UDINESE CAGLIARI MARAN / Rolando Maran non pensa al mercato. Dopo la sconfitta odierna del suo Cagliari contro l'Udinese, il tecnico ha evitato di rispondere alle domande sui prossimi acquisti dei sardi: "Mercato? Io devo lavorare sul campo, questo è il mio compito principale. Da qualche settimana in qualche situazione non siamo stati abili a gestire i momenti e a far passare i minuti - le sue parole a 'Sky Sport' - Per noi questo è uno spunto per migliorare, ma vi assicuro che cerchiamo di analizzare e migliorare le cose più tangibili".

LA GARA - "E' un peccato, non meritavamo assolutamente di perdere. Dopo aver raggiunto il pareggio abbiamo preso il gol su una palla buttata lì da loro. Ci sono state situazioni sfavorevoli. La squadra ha cercato di fare la partita, è un peccato perché ci tenevamo molto a chiudere quest'anno con un risultato positivo. I ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano - prosegue Maran - I ragazzi stanno tirando fuori grandissimo impegno, vanno ringraziati per come hanno lavorato tutto questo periodo migliorandosi partita dopo partita. Oggi dispiace finire l'anno con due sconfitte, per i tifosi e per noi stessi. E' un gruppo di ragazzi che cerca sempre di migliorare".