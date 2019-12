CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KULUSEVSKI PARMA D'AVERSA / Il destino di Dejan Kulusevski è ancora tutto da scoprire.

Il classe 2000 in prestito alè certamente la sorpresa più luminosa di questa prima metà died è finito nel radar die soprattutto, da tempo a caccia di un centrocampista.Il club ducale dal canto suo potrebbe anche 'liberare' lo svedese se a gennaio dovesse ancora trovarsi in una buona posizione di classifica , poi ci sarebbero da fare i conti con l'proprietaria del cartellino.

Calciomercato Inter e Juventus, D'Aversa su Kulusevski

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brescia. L'allenatore dei ducali ha risposto anche alle domande di mercato su un eventuale addio di Kulusevski già a gennaio: "La società opererà sul mercato come meglio crede. Dobbiamo pensare esclusivamente alla partita di domani". Un modo per sviare la questione che però lascia evidentemente aperta a qualunque possibilità. Il classe 2000 infatti potrebbe anche salutare già in inverno verso nuovi lidi.

