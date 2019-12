CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA IACHINI DI BIAGIO / È iniziato il casting per la panchina della Fiorentina dopo l'esonero ufficiale di Vincenzo Montella. Il nome in pole resta quello di Beppe Iachini, già bloccato dalla dirigenza viola, che nelle prossime ore porterà però avanti altri colloqui e incontri con diversi candidati.

Su tutti Gigi: come riportato da 'Sky Sport', ci sono stati dei contatti tra le parti che si aggiorneranno nuovamente nella giornata di domani.

Calciomercato Fiorentina: anche Prandelli, Nicola e Ballardini in lizza per la successione di Montella

Non è inoltre da escludere un incontro anche con l'ex Cesare Prandelli. Al momento non è stato stabilito nessun contatto diretto invece con Ballardini e Nicola, che rappresentano le alternative a Iachini e Di Biagio. Infine, è da escludere definitivamente il sogno di Commisso che porta al nome di Luciano Spalletti, ancora sotto contratto con l'Inter da cui l'allenatore richiede l'intero stipendio per liberarsi. Sono giorni decisivi in casa Fiorentina per la successione di Montella.

