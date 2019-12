CALCIOMERCATO INTER DE PAUL UDINESE CAGLIARI / Occhi bene aperti per quanto riguarda il centrocampo: questo il leitmotiv di casa Inter con il calciomercato di gennaio ormai alle porte. La dirigenza nerazzurra punta a rinforzare la mediana regalando a Conte le pedine giuste per tenere viva la corsa scudetto con la Juventus fino alla fine. Vidal sembra l'obiettivo numero uno nonostante gli ostacoli che stanno iniziando a manifestarsi con maggior forza nelle ultime ore. Valverde infatti sembra puntare sul cileno che quindi difficilmente potrà muoversi già a gennaio. Le alternative per l'Inter comunque non mancano e potrebbero portare a calciatori con caratteristiche ben diverse come Kulusevski e de Paul.

Calciomercato Inter, de Paul quantità e qualità: grande prova contro il Cagliari

Proprio Rodrigo de Paul potrebbe rappresentare la pista più percorribile nel ventaglio di scelte di Marotta sia per costi che per concorrenza. Il fantasista argentino infatti desidera un'avventura di maggior spessore e la chance interista potrebbe seriamente allettarlo. Dal canto suo l'Udinese potrebbe anche cederlo in cambio della giusta cifra che si aggirerebbe sui 30 milioni di euro. De Paul potrebbe essere nel caso un vero e proprio jolly per la mediana di Conte. Trequartista puro alla nascita, quest'anno si sta disimpegnando in modo egregio anche qualche metro più indietro, da centrocampista vero.

Una vera e propria mezzala di qualità e quantità che farebbe al caso dell'Inter. Anche oggi contro il Cagliari ha mostrato tutto il suo repertorio con 70 minuti di sacrificio e dedizione alla squadra, conditi da un super goal a sbloccare la partita. L'Inter osserva.

