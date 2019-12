INTER GENOA RISULTATO / Sale la concentrazione in casa Inter in vista del match odierno contro il Genoa, valevole per la 17a giornata di Serie A. I ragazzi di Conte, alla luce della vittoria della Juventus contro la Sampdoria, sono chiamati a vincere per tornare in vetta alla classifica insieme ai rivali.

Così, tramite un sondaggio su Twitter, Calciomercato.it ha chiesto ai follower una previsione su quanto accadrà stasera a 'San Siro': clicca qui per restare aggiornato.

Il 56,8% dei votanti al sondaggio prevede la vittoria dell'Inter, risultato che non farebbe piacere alla Juve, che invece gradirebbe il pareggio o la sconfitta pronosticato dal 43.2% dei follower.

